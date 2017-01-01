влажность:
давление:
ветер:
|Про що мовчить влада
|223 - кого еще ждем?
|Лишний балласт…
|Безграмотного Луценко «подставляют» его же соратники.
|Київське віче!
|
|
|
Использование материалов разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки). Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентства "Iнтерфакс-Україна", "Українськi Новини", УНІАН, а также Reuters в каком-либо виде cтрого запрещено. Материалы, отмеченные знаком ® публикуются на правах рекламы
© Создано в New Age Lab 2008 - 2011.