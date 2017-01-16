Пульс Киева
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Карта киева

Юрій Кравець
Про що мовчить влада
Про що мовчить влада 		 
Николай Нилов
223 - кого еще ждем?
223 - кого еще ждем? 		 
Ирина Лисовая
Лишний балласт…
Лишний балласт… 		 
Poluostrov1
Безграмотного Луценко «подставляют» его же соратники.
Безграмотного Луценко «подставляют» его же соратники. 		 
Vasya Vasilyev
Київське віче!
Київське віче!

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